NEW YORK (Reuters) - Il dollaro tocca il suo massimo in sette settimane contro un paniere di valute, in attesa dell'intervento della Federal Reserve previsto per le 20,15 italiane. La banca centrale dovrebbe tuttavia mantenere i tassi invariati al 2%.

Il biglietto verde ha ripreso fiato anche grazie al calo dei prezzi del petrolio: oggi i contratti Usa hanno toccato i 118 dollari al barile, minimo in tre mesi, mentre quelli sul Brent sono precipitati fino ai 116,91 dollari.