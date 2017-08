Forex, dollaro in calo su euro dopo dati disoccupati Usa agosto

NEW YORK, 4 settembre (Reuters) - Il dollaro rimbalza sullo yen JPY= scambiando a 93,04, dopo aver toccato il minimo di seduta a 92,26 yen, immediatamente dopo i dati relativi agli occupati non agricoli Usa che in agosto hanno mostrato una flessione inferiore alle attese.

Il mese scorso l'economia Usa ha perso 216.000 posti di lavoro (contro un consensus di -225.000). A luglio erano stati persi 276.000 posti di lavoro. In agosto il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,7%, al massimo dal giugno 1983.

L'euro EUR= ha guadagnato terreno sul dollaro dopo i dati relativi agli occupati Usa.

Nel frattempo le borse europee .FTEU3 guadagnano oltre l'1,4% e Wall Street è vista positiva in apertura.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4244/46 1,4258

DOLLARO/YEN JPY= 92,95/99 92,59

EURO/YEN EURJPY= 132,39/45 132,03

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8714/17 0,8729

ORO SPOT XAU= 988,20/8,80 999,10/3,10