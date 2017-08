Yen cede su euro e dollaro in chiusura Asia, pesa rialzo Nikkei

TOKYO, 4 febbraio (Reuters) - Negli scambi finali sulla piazza asiatica la divisa nipponica perde leggermente terreno rispetto a dollaro ed euro, penalizzata dall'ottimo recupero dell'indice Nikkei dopo la buona ripresa di Wall Street.

Il mercato valutario si mantiene comunque sulla difensiva in vista degli appuntamenti chiave di domani, quando Banca centrale europea e Banca d'Inghilterra sono chiamate a pronunciarsi sui tassi, e dopodomani, quando verrà diffuso il dato sugli occupati mensili Usa.

"Non credo in questo momento siano in molti disposti a correre dei rischi" commenta un operatore giapponese.

Poco prima delle 8 euro/dollaro EUR= a 1,3045/48 da 1,3026 della chiusura Usa di ieri, dollaro/yen JPY= a 89,48/53 da 89,37 ed euro/yen EURJPY= a 116,73/76 da 116,43.