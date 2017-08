Euro rimonta su dollaro sopra 1,45 in attesa Bce e Boe

LONDRA, 4 settembre (Reuters) - L'euro è rimontato contro il dollaro, riportandosi sopra quota 1,45 in attesa della decisione sui tassi d'interesse da parte della Bce e della Boe.

Oggi i due istituti centrali comunicheranno il loro verdetto sul costo del denaro, rispettivamente alle ore 13,00 e alle 13,45.

Le attese sono in entrambi casi per tassi confermati: al 5,0% per la Gran Bretagna e al 4,25% per la zona euro.

Particolarmente attesa è la conferenza stampa del presidente della Bce Jean-Claude Trichet a partire dalle 14,30. La Bce si trova in bilico tra una economia in deciso rallentamento e un'inflazione tendenziale doppia rispetto al 2% del suo target.

ORE 9,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4532/35 1,4492

DOLLARO/YEN JPY= 108,42/44 108,24

EURO/YEN EURJPY= 157,57/61 156,86

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8146/48 0,8165