Dollaro debole contro euro, recupera terreno su yen

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - Il dollaro perde marginalmente terreno contro l'euro ma sale nei confronti dello yen, mentre si dimostra di breve respiro la spinta innescata dal piano di stimolo giapponese.

L'intenzione della Banca del Giappone di acquistare fino a 1.000 miliardi di yen di azioni detenute dalle banche nipponiche, annunciata nella notte, inizialmente ha alimentato le speranze di una ripresa dell'azionario con un affievolirsi dell'avversione al rischio, ma gli investitori ne hanno ben presto messo in discussione l'efficacia.

Molti tra coloro che investono in euro preferiscono inoltre restare alla finestra in attesa della decisione sui tassi di interesse della Banca centrale europea, in agenda giovedì.

ORE 14,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2857/59 1,2847

DOLLARO/YEN JPY= 89,47/51 89,46

EURO/YEN EURJPY= 115,00/04 114,96

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9047/51 0,8995

ORO SPOT XAU= 907,70/9,70 903,15