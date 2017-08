Yen e dollaro sostenuti in scambi Usa, attese banche centrali

NEW YORK, 3 dicembre (Reuters) - Lo yen estende i guadagni nei confronti delle principali divise sull'onda dell'avversione al rischio che spinge gli investitori a ridurre le attività ad alto rischio, mentre le borse sono in calo.

Il mercato valutario, tuttavia, registra scambi ridotti in attesa delle decisioni delle banche centrali domani. In agenda i meeting di Banca centrale europea e degli istituti centrali di Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Svezia, che dovrebbero ridurre il costo del denaro in maniera aggressiva per fronteggiare la minaccia della deflazione.

Seppure in scambi rarefatti, gli investitori stanno premiando dollaro e yen grazie all'attesa che la Bce, la BoE e le altre due banche centrali hanno più margini per ridurre i tassi di quanti ne dispongano gli istituti centrali di Stati Uniti e Giappone.

ORE 15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2630/34 1,2710

DOLLARO/YEN JPY= 92,76/82 93,27

EURO/YEN EURJPY= 117,20/24 118,58

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8554/57 0,8526

ORO SPOT XAU= 771,35/3,30 781,50