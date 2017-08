Forex, euro avanza in attesa Bce, scivola yen

NEW YORK, 3 settembre (Reuters) - L' euro EUR= avanza su dollaro e yen negli scambi della mattinata, in attesa della riunione di politica monetaria della Bce che dovrebbe mantenere invariati i tassi.

Alle 13,45 la Bce renderà note le proprie decisioni sui tassi di interesse, mentre per le 14,30 sono attesi i commenti del presidente Jean-Claude Trichet.

Lo yen scivola dal massimo da sette settimane contro il dollaro JPY= toccato negli scambi asiatici, a 91,95, dopo che il rally delle piazze cinesi ha indotto gli investitori a ridurre le proprie posizioni in yen favorendo dollaro ed euro.

Gli investitori mantengono comunque cautela in vista dei dati chiave sull'occupazione Usa che verranno resi noti domani.

"Il mercato sta diventando più cauto riguardo al rischio e si sta impostando per una potenziale coprrezione al ribasso", osserva Lee Hardman, economista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, notando che settembre è in genere un mese sfavorevole per i mercati.

Le reazioni delle principali divise sono dovute anche ad un miglioramento dell'indice Pmi della zona euro, che ad agosto ha mostrato una lettura finale a 49,9 contro una stima flash a 49,5.

ORE 10,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4295/97 1,4264

DOLLARO/YEN JPY= 92,30/34 92,22

EURO/YEN EURJPY= 131,98/01 131,57

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8751/55 0,8767

ORO SPOT XAU= 978,60/9,50 976,60/9,60