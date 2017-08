Euro in lieve risalita da minimi su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 3 ottobre (Reuters) - Negli scambi finali sulla piazza asiatica la valuta unica si risolleva merginalmente dai minimi di seduta e d'anno contro dollaro.

Il frazionale recupero va messo in relazione a qualche ricopertura in vista della diffusione dei numeri sugli occupati mensili Usa in agenda alle 14,30 italiane.

Il biglietto verde si mantiene comunque in vista dei massimi dell'anno rispetto al basket delle sei principali controparti, apprestandosi ad archiviare la settimana con il maggiore rialzo degli ultimi sedici anni.

Intorno alle 8,10 euro/dollaro EUR= a 1,3888/91 da 1,3816 della chiusura Usa di ieri, dollaro/yen JPY= a 105,28/32 da 105,32 ed euro/yen EURJPY= a 146,27/32 da 145,54.