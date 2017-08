Dollaro poco variato in attesa decisione Fomc su tassi Usa

SINGAPORE, 29 aprile (Reuters) - Il dollaro scambia in un range ristretto contro le valute concorrenti in attesa delle decisioni sui tassi che saranno comunicate domani al termine della riunione Fomc.

Dopo un rally di tre giorni in cui il biglietto verde ha beneficiato della possibile interruzione ai tagli da parte della Fed, ora i dealer sembrano trattenere il fiato anche in vista dei dati sulla crescita economica nel primo trimestre in agenda domani.

Il mercato stima la possibilità di un taglio di 25 punti base al 2% unito a dichiarazioni che indichino la volontà di mantenere a lungo il livello raggiunto, sostenendo così il dollaro.

Intorno alle 7,40 italiane il dollaro vale 104,24/29 yen da 104,19 dell'ultima chiusura. L'euro quota 1,5630/33 dollari EUR= dopo avere chiuso a 1,5649 dollari, mentre contro lo yen la moneta unica è a 162,92/97 da 163,06.