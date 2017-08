Euro in rialzo su dollaro dopo primo dato inflazione Germania

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - L'euro punta al rialzo dopo il dato sull'inflazione in Sassonia, il primo dei sei stati tedeschi che contribuiscono all'elaborazione della stima nazionale.

In maggio i prezzi sono aumentati dello 0,6% rispetto al mese precedente contro il -0,2% congiunturale di aprile, un'accelerazione che gli investitori leggono come un aumento delle possibilità che la Bce mantenga i tassi all'attuale 4%.

Già all'apertura degli scambi europei il dollaro appariva indebolito, dopo che il dato della fiducia dei consumatori ieri si è rivelato inferiore alle attese.

In una nota Ubs segnala l'aumento delle aspettative di inflazione, "un chiaro indizio in vista di una politica più aggressiva da parte della Fed per ancorare la attese sul rialzo dei prezzi".

Secondo la banca, la Fed dovrà bilanciare questa esigenza con l'andamento debole dei consumi privati.

ORE 9,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5746/48 1,5676

DOLLARO/YEN JPY= 103,94/99 104,26

EURO/YEN EURJPY= 163,68/72 163,47

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7947/50 0,7938

ORO SPOT XAU= 909,05/0,05 904,80/6,80