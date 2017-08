RPT-Forex, dollaro sale su prese profitto in vista dati Usa

Elimina refuso

NEW YORK, 2 luglio (Reuters) - Il dollaro si riprende dalle perdite di ieri su euro, avvantaggiato dalle prese di profitto dei trader in vista del dato chiave sull'occupazione a giugno nel settore non agricolo americano.

Ieri il biglietto verde aveva risentito dell'indiscrezione su di una richiesta avanzata dalla Cina di discutere su di una nuova valuta di riferimento globale nel corso del vertice G8 a L'Aquila.

"Il mercato sta alleggerendo le posizioni in vista nei numeri sull'occupazione", commenta uno strategist di West LB a Londra. "In generale ci aspettiamo dati deboli".

Come largamente atteso, la Banca centrale europea ha confermato nel primo pomeriggio i tassi all'1%, ma c'è attesa per le dichiarazioni del presidente Bce Jean-Claude Trichet nella tradizionale conferenza stampa conclusiva.

A pesare sull'euro è anche il declassamento dell'Irlanda deciso da Moody's, che ha rivisto il rating del paese a 'Aa1' da AAA.

ORE 14,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4055/58 1,4146

DOLLARO/YEN JPY= 96,74/79 96,62

EURO/YEN EURJPY= 136,02/07 136,71

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8577/79 0,8583

ORO SPOT XAU= 933,70/4,70 939,95/41,55