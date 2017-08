Euro si allontana da massimo contro yen, stabile su dollaro

LONDRA (Reuters) - L'euro ritraccia dai massimi di 11 mesi toccati ieri nei confronti dello yen mentre mantiene le posizioni rispetto al dollaro, in una seduta inevitabilmente segnata dall'attesa per il comunicato di politica monetaria della Fed.

Al centro dell'attenzione degli investitori anche la Bce, il cui presidente Trichet interverrà alle 10,30 italiane di fronte al comitato Affari economici e monetari del parlamento europeo.

"Conferme o cambiamenti delle posizioni degli esponenti delle banche centrali potrebbero provocare aggiustamenti significativi nei rendimenti", si legge in una nota di Ubs. "Ci aspettiamo un po' di volatilità sulla base delle dichiarazioni di oggi".

Il mercato si attende una conferma del tasso chiave da parte della Fed al 2%, mentre resta il dubbio circa l'intenzione di iniziare a contrastare le pressioni inflative attraverso l'avvio di un ciclo di rialzi nei prossimi mesi.

"Alcuni hanno suggerito che la Fed indicherà che i rischi di inflazione superano quelli di rallentamento della crescita. Io non credo che lo farà" dice Andy Chaytor, strategist di Rbs. "Sarebbe visto come un segnale di rialzo in agosto, non penso che la Fed sia così vicina ad alzare i tassi".

Ieri la fiducia dei consumatori Usa ha toccato un minimo da febbraio del 1992.

ORE 09,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO 1,5552/56 1,5564

DOLLARO/YEN 107,92/93 107,81

EURO/YEN 167,83/87 167,82

EURO/STERLINA 0,7905/06 0,7897

ORO SPOT 888,15/9,15 889,20/0,60