Forex, euro scivola dopo commenti Almunia, attesi dati macro

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - L'euro cede terreno negli scambi europei, trascinato al ribasso nei confronti del dollaro dopo che il commissario agli Affari Economici e Monetari Joaquin Almunia ha detto che l'Eurogruppo discuterà l'apprezzamento della moneta unica prima dell'incontro dei ministri delle Finanze del G7 sabato a Istanbul.

L'andamento positivo delle borse europee aiuta tuttavia a sollevare la divisa europea dai minimi intraday, suggerendo una certa propensione al rischio da parte degli investitori del vecchio continente nonostante i ribassi accusati stamattina sulle piazze azionarie asiatiche.

Secondo gli operatori i movimenti valutari potrebbero restare ingessati in un range stretto in attesa di un'ondata di dati macro ed eventi in calendario per oggi. Oltre al meeting dei ministri delle Finanze Ue sono in programma i dati sulla disoccupazione della zona euro e le richieste di sussidi Usa. Atteso anche un intervento del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

ORE 10,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4582/86 1,4636

DOLLARO/YEN JPY= 90,04/06 89,68

EURO/YEN EURJPY= 131,33/38 131,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9146/49 0,9143

ORO SPOT XAU= 1007,00/7,80 1006,70/8,70