PUNTO1-Euro viaggia sotto quota 1,40, dollaro consolida guadagni

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - L'euro prosegue la discesa contro il dollaro, dopo aver rotto al ribasso la soglia di 1,40 per la prima volta dal 12 settembre scorso in un movimento tecnico.

Dal lato suo il dollaro consolida i guadagni anche per i rinnovati timori sul settore bancario europeo, mentre gli operatori aspettano il voto del Senato su un maxi-piano di salvataggio Usa leggermente rivisto rispetto a quello che due giorni fa era stato bocciato dalla Camera.

Ulteriore pressione sulla valuta unica europea arriva dal deludente indice Pmi del settore manifatturiero nella zona euro, che a settembre è tornato vicino ai minimi di sette anni fa.

"Il dollaro consolida i guadagni, tutti gli occhi sono puntati sul Senato Usa e poi si vedrà cosa succede", si limita a dire Adam Cole della RBC Capital Markets di Londra.

"La valuta americana è comprata oggi e la gente continuerà a volerla, se anche i prossimi dati della zona euro saranno così deboli", aggiunge dice Win Thin della Brown Brothers Hrriman.

Secondo i dati Reuters, la moneta unica EUR= è scesa fino a 1,3977 dollari per poi rimbalzare e scendere nuovamente. Alle 15,45 quota a 1,3993/98.

ORE 15,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3993/26 1,4121

DOLLARO/YEN JPY= 105,84/87 105,82

EURO/YEN EURJPY= 148,42/49 149,72

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7926/31 0,7918

ORO SPOT XAU= 883,20/5,20 869,95/3,95