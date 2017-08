Dollaro avanza su euro su attese tagli Fed meno marcati

LONDRA, 17 dicembre (Reuters) - Il dollaro ha recuperato terreno sull'euro, stimolato da transazioni di fine anno e da speculazioni relative a tagli dei tassi meno marcati da parte della Fed dopo le alte cifre sull'inflazione Usa pubblicate la scorsa settimana.

Sebbene ci si aspetti che la Fed continui ad allentare la sua politica monetaria l'anno venturo per sostenere l'economia provata dalle turbolenze del mercato immobiliare, le non trascurabili cifre relative all'inflazione spingono gli analisti ad aspettarsi azioni più contenute. Tagli più moderati che non dovrebbero erodere in modo significativo il vantaggio del dollaro in termini di rendimento, dato che le altre banche centrali dovrebbero tagliare o quanto meno mantenere i tassi d'interesse ai livelli attuali.

ORE 18,30 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4359/62 1,4386

DOLLARO/YEN JPY= 113,23/25 113,47

EURO/YEN EURJPY= 162,62/64 163,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7117/21 0,7141

ORO SPOT XAU= 791,45/2,15 794,00/80