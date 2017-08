Euro in calo contro dollaro, tocca massimo record su sterlina

LONDRA (Reuters) - L'euro perde terreno nei confronti del dollaro all'apertura degli scambi sulla piazza europea, allontanandosi dal livello di 1,52 diventato stabile negli ultimi giorni e toccando un minimo da tre giorni a 1,5146.

Secondo i trader a pesare sulla moneta unica è stata l'attivazione di alcune stop loss, che stimolano il dollaro anche nei confronti dello yen.

"C'è chi sta chiudendo le posizioni corte sul dollaro" dice un trader.

L'attesa per un taglio dei tassi in Gran Bretagna domani, al termine della riunione della Bank of England, ha intando spinto l'euro a un massimo di tutti tempi nei confronti della sterlina, a 0,7687.