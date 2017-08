Dollaro estende rialzo dopo dati Adp su occupati sopra attese

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - Il dollaro guadagna terreno contro l'euro dopo dati che hanno mostrato un numero di nuovi occupati nel settore privato Usa a novembre maggiore delle attese, suggerendo che anche i dati del governo in agenda per venerdì potrebbero mostrare segnali di forza nel mercato del lavoro.

Secondo gli analisti i dati potrebbero anche essere un'indicazione che il rallentamento dell'economia non è così grave come temuto.

Gli economisti interpellati da Reuters si aspettavano che le statistiche odierne mostrassero la creazione di 50.000 nuovi posti di lavoro del settroe privato, molto meno dei 189.000 annunciati.

"Questo dato non solo ha battuto le aspettative del mercato ma ha anche superato le proiezioni più marcatamente ottimistiche", dice Michael Woolfolk, strategist di Bank of New York Mellon a New York. "Il dato suggerisce che le cose potrebbero non essere così brutte come si pensava, anche se quello che faranno il mercato e la Fed dipenderà dai numeri sugli occupati non agricoli (di venerdì)".

Intorno alle 14,50 l'euro scambia in ribasso a 1,4675 dollari EUR= da 1,4720 prima dei dati.

ORE 14,50 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4684/86 1,4765

DOLLARO/YEN JPY= 110,62/63 109,07

EURO/YEN EURJPY= 162,30/34 162,00

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7219/21 0,7170

ORO SPOT XAU= 797,00/7,70 801,60/2,40