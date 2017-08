Dollaro poco sotto ultimi massimi in chiusura seduta asiatica

SINGAPORE, 5 maggio (Reuters) - In chiusura di seduta sulla piazza asiatica il dollaro si muove poco al di sotto dei recenti massimi, consolidando il netto recupero incoraggiato la settimana scorsa dalla prospettiva di un'interruzione nel ciclo dei tagli sui tassi Usa.

Il volume dell'attività sul mercato dei cambi pare comunque destinato a restare ridotto, in ragione della chiusura di Londra e Tokyo.

Rimane debole lo yen, penalizzato dalla nuova propensione al rischio che persuade gli investitori a tornare a indebitarsi in valuta a basso rendimento come quella nipponica per invastire in divise a ritorno più elevato, in particolare dollaro australiano e neozelandese.

Unico dato di rilievo sull'agenda macro l'indice Ism sulle condizioni di salute del terziario Usa ad aprile.

Intorno alle 7,45 euro/dollaro EUR= a 1,5466/68 da 1,5430 della chiusura precedente, dollaro/yen JPY= a 105,23/24 da 105,24 ed euro/yen EURJPY= a 162,71/75 da 162,39.