Dollaro mantiene forza dopo dati occupazione sopra stime

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Il dollaro è salito al massimo del mese contro un paniere di valute .DXY a 76,292, aggirandosi in prossimità del massimo di seduta contro l'euro.

La valuta Usa ha tratto giovamento da dati che hanno mostrato un numero di nuovi occupati nel settore privato Usa a novembre maggiore delle attese, suggerendo che anche i dati del governo in agenda per venerdì potrebbero mostrare segnali di forza nel mercato del lavoro.

"Questo dato non solo ha battuto le aspettative del mercato ma ha anche superato le proiezioni più marcatamente ottimistiche", ha detto Michael Woolfolk, strategist di Bank of New York Mellon a New York. "Il dato suggerisce che le cose potrebbero non essere così brutte come si pensava, anche se quello che faranno il mercato e la Fed dipenderà dai numeri sugli occupati non agricoli".

Le stime relative al dato sugli occupati non agricoli in pubblicazione venerdì sono per la creazione di 75.000 posti di lavoro il mese scorso, a fronte dei 166.000 creati in ottobre.

ORE 18,10 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4665/68 1,4765

DOLLARO/YEN JPY= 110,84/87 109,07

EURO/YEN EURJPY= 162,54/60 162,00

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7230/34 0,7170

ORO SPOT XAU= 796,90/7,60 801,60/2,40