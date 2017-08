Euro sotto massimi record, attenzione a dichiarazioni autorità

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - L'euro viaggia sotto il nuovo livello record segnato ieri contro dollaro, a 1,5275, ma tenta di riportarsi oltre la soglia di 1,52, abbandonata negli scambi della notte.

Il nuovo massimo storico segnato ieri ha provocato dichiarazioni preoccupate da parte di alcuni ministri europei e l'attenzione è rivolta anche oggi ai commenti che potrebbero arrivare da Bruxelles dove è in corso l'Ecofin.

Ieri sera il presidente della Bce ha sottolineato nuovamente che gli Usa sono a favore del dollaro forte, mentre stamane il banchiere centrale belga ha chiesto che gli Usa ribadiscano il loro impegno per un biglietto verde forte. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto stamane di non attendersi un danno generale per l'economia dell'area valutaria a causa della forza dell'euro.

ORE 9,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5184/88 1,5205

DOLLARO/YEN JPY= 103,26/28 103,44

EURO/YEN EURJPY= 156,82/85 157,27

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7643/47 0,7666

ORO SPOT XAU= 982,90/3,80 983,40/4,20