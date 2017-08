Yen conferma recupero sui cross in apertura seduta europea

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - In avvio di seduta sulla piazza europea la divisa nipponica si conferma sostenuta sulle principali controparti, forte dell'avversione al rischio accentuata dall'avvicinarsi della fine dell'anno.

Dollaro ed euro arretrano entrambi di circa 0,2% nei confronti della valuta, mentre sui dollari australiano e neozelandese aumentano la pressione e i realizzi causati anche dalla chiusura delle posizioni 'carry trade', in cui ci si indebita in valuta a basso rendimento per entrare in asset a ritorno più elevato.

In calendario oggi diversi interventi di esponenti Bce, mentra a Bruxelles si incontrano i ministri finanziari Ue.

ORE 9,10 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4647/50 1,4665

DOLLARO/YEN JPY= 110,35/38 111,01

EURO/YEN EURJPY= 161,68/72 161,99

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7094/98 0,7096

ORO SPOT XAU= 788,10/8,80 791,30/2,40