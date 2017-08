Dollaro recupera da minimi seduta in attesa dati occupati Usa

TOKYO, 4 gennaio (Reuters) - Il dollaro recupera dai minimi di seduta nei confronti di yen ed euro in attesa dei dati del dipartimento del Lavoro sugli occupati di dicembre.

La divisa Usa inoltre ha schiacciato la sterlina britannica ai minimi da metà agosto sotto 1,9696 GBP=.

Le aspettative di nuovi ribassi dei tassi Usa avevano spinto il biglietto verde a un nuovo minimo da quasi cinque settimane verso yen nel corso della sessione, complice anche la flessione dell'indice Nikkei che ha alimentato l'avversione al rischio spingendo alla liquidazione di carry trade.

Il dollaro/yen JPY= è sceso fino a 108,78 per poi risalire 109,07/10, comunque in calo dello 0,2% rispetto ai livelli della precedente chiusura (109,29). L'indice della borsa di Tokyo ha chiuso in perdita del 4%, ai minimi da luglio 2006.

L'euro/dollaro EUR= cede lo 0,15% a 1,4724/28 da 1,4747 ieri sera.