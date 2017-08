Dollaro stabile su euro dopo intervento di Trichet ieri

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Nel giorno della festa dell'Indipendenza americana, il dollaro è stabile rispetto all'euro, sgonfiatosi ieri dopo le dichiarazioni del presidente della Bce Jean-Claude Trichet e i dati sull'occupazione Usa che non hanno riservato particolari soprese.

La posizione di Trichet, che nel suo discorso ha detto di non avere un orientamento preciso e che la banca centrale non ha in programma un ulteriore rialzo dei tassi dopo quello di ieri, è riuscita a far scendere di un paio di centesimi il cambio euro/dollaro.

Un sondaggio Reuters realizzato dopo l'intervento di Trichet ha indicato una percentuale mediana del 30% di un nuovo rialzo entro la fine dell'anno.

"Siamo del fronte che ritiene che non ci saranno ulteriori rialzi dei tassi da parte della Bce quest'anno, dunque riteniamo che abbiamo visto il massimo dell'euro dollaro", ha detto Niels Christensen, stratega FX alla Nordea di Copenhagen.

Secondo alcuni analisti, invece, la tendenza rialzista dell'euro non si è ancora conclusa, dato che il rallentamento della crescita degli Stati Uniti impedirà alla Federal Reserve di rialzare i tassi nel breve periodo.

"Nel breve periodo continuiamo a vedere l'euro/dollaro intorno a questi livelli o un po' sopra, dato che soffiano ancora venti contrari al dollaro e la Bce in questa fase non ha escluso nessuna possibilità", si legge in una nota Ubs.

Settimana prossima l'attenzione sarà focalizzata sul summit del G8 in Giappone, con gli analisti che vogliono vedere se i leader delle più importanti economie del mondo saranno in grado di lanciare un messaggio abbastanza forte da invertire il corso del prezzo del petrolio e la discesa del dollaro.

ORE 17,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5696/98 1,5696

DOLLARO/YEN JPY= 106,72/74 106,77

EURO/YEN EURJPY= 167,51/56 167,52

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7916/18 0,7914

ORO SPOT XAU= 931,45/3,05 932,85/4,85