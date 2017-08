Dollaro stabile in Asia in attesa dati occupazione Usa

TOKYO, 1 febbraio (Reuters) - Il dollaro si è mantenuto stabile sulle piazze asiatiche, non distante dai minimi record contro l'euro, in attesa dei dati sull'occupazione Usa in pubblicazione oggi.

L'attesa dei mercati finanziari è di 63.000 nuovi occupati al di fuori del settore agricolo a gennaio dopo i 18.000 di dicembre, anche se, tenendo conto dell'inatteso balzo nelle richieste di sussidi settimanali della statistica di ieri, i rischi sono al ribasso.

"Fondamentalmente le cifre del 'payroll' devono essere molto forti per incitare qualunque acquisto di dollari" dice Ideaki Inoue, forex manager a Mitsubishi Ufj Trust and Banking.

Attorno alle 7,55 l'euro vale 1,4855/57 dollari EUR= da 1,4865 della chiusura Usa di ieri, e 158,99/05 yen EURJPY= da 158,25. Il dollaro/yen JPY= si attesta a 106,36/39 da 106,35 di ieri.