Forex, yen perde terreno, dollaro stabile, rialzo sterlina

TOKYO, 11 dicembre (Reuters) - Mentre lo yen perde terreno sulla ripresa dell'azionario, il dollaro si mantiene stabile. L'attenzione si concentra però sulla sterlina, in rialzo dopo le rassicurazioni di Moody's sulla mancanza di un pericolo di declassamento per i rating di Regno Unito e Stati Uniti al momento attuale.

Gli investitori sono a caccia di opportunità per liquidare le posizioni lunghe sullo yen in concomitanza con l'avvicinarsi della fine dell'anno, dicono i trader.

I rialzi premiano dollaro ed euro rispetto allo yen, sebbene le due valute restino ben ancorate all'interno del trading range dell'ultimo mese, e a salire sono anche le valute ad alto rendimento, come dollaro australiano e neozelandese sulla scia dei dati positivi arrivati dalla Cina.

"I dati cinesi si sono rivelati ampiamente in linea con le attese, mostrando come l'economia del paese sia ancora saldamente in ripresa", commenta un operatore giapponese, facendo riferimento ai dati sulla produzione industriale cinese, salita a novembre ai massimi dal giugno 2007.

Intorno alle 8,20 l'indice sul dollaro .DXY sale dello 0,05% a 76,077, l'euro EUR= è poco variato rispetto al biglietto verde a 1,4723/25 da 1,4732 e scambia contro yen EURJPY= a 130,61/64 da 130,02.

Dollaro/yen JPY= passa di mano a 88,69/73 dalla chiusura newyorkese a 88,26, mentre la sterlina, sotto pressione nei giorni scorsi per le preoccupazioni sulla salute dei bilanci statali, guadagna lo 0,2% a 1,6313 dollari GBP=D4 contro la valuta americana e lo 0,3% contro euro EURGBP=D4 a 90,29 pence.