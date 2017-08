Dollaro debole su buone notizie Dubai, rialzo tassi Australia

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - Il dollaro perde terreno nel pomeriggio sull'attenuarsi dei timori legati al debito del Dubai e in concomitanza con il rialzo dei tassi in Australia e di dati della zona euro migliori delle attese che hanno ridotto l'appeal delle valute sicure, spingendo gli investitori verso titoli con ritorni più alti.

Resta debole nella sessione newyorkese anche lo yen, che risente dell'annuncio da parte della Banca del Giappone di misure di allentamento monetario per combattere la deflazione.

L'attenzione sulla situazione in Dubai resta comunque viva. I mercati si sono un po' rasserenati dopo la notizia della notte secondo cui Dubai World ristrutturerà 26 miliardi di dollari circa del suo debito sui 59 miliardi totali.

Quanto all'euro, è in rialzo contro dollaro dello 0,6% e addirittura di oltre un punto contro yen.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5087/89 1,5005

DOLLARO/YEN JPY= 86,84/88 86,30

EURO/YEN EURJPY= 131,03/07 129,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9096/97 0,9125

ORO SPOT XAU= 1.194,95/5,75 1.179,10/9,90

((Redazione Milano; +39 02 66129549; sabina.suzzi@thomsonreuters.com; RM: sabina.suzzi.reuters.com@reuters.net))

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia