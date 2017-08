Forex, dollaro e yen salgono su preoccupazioni Dubai

LONDRA, 27 novembre (Reuters) - Lo yen tocca un massimo di 14 anni contro il dollaro, ma il biglietto verde segna rialzi verso la maggior parte delle altre valute in un clima di avversione al rischio alimentato dai timori per i problemi debitori del Dubai.

Dal Giappone sono arrivate indicazioni di disagio rispetto al balzo della moneta nipponica, che ha brevemente rotto la soglia di 85 yen per dollaro, e segnali di apertura per un comunicato congiunto del G7 sul forex per raffreddare il rally.

Le volatilità implicita sulle opzioni dollaro/yen e euro/dollaro sono balzate ai livelli più alti di svariati mesi, con gli operatori in cerca di protezione contro brusche oscillazioni di questi tassi di cambio.

Il dollaro è sceso fino a 84,82 yen JPY=, il livello più basso dal 1995 e non lontano dal minimo storico di 79,75, prima di recuperare un po' di terreno pur mantenendosi in calo rispetto alla chiusura di ieri.

L'indice del dollaro .DXY, che ne misura la performance contro sei principali valute, sale di quasi un punto percentuale mentre l'euro è scivolato fino a quota 1,4830 dollari EUR=. Mercoledì - appena prima che sui mercati si diffondessero le preoccupazioni sulla capacità di Dubai di rifinanziare il suo debito - la moneta unica era arrivata a un massimi di 15 mesi a 1,5144.

ORE 10,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4868/71 1,5021

DOLLARO/YEN JPY= 86,32/34 86,54

EURO/YEN EURJPY= 128,36/41 130,00

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9092/97 0,9092

ORO SPOT XAU= 1.151,65/2,65 1.192,60/3,60

