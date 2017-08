Forex, dollaro torna in rialzo su coperture e calo borse Asia

TOKYO, 24 novembre (Reuters) - Il dollaro torna a salire, sostenuto dalla domanda di investimenti più sicuri per la flessione delle borse asiatiche. Sono molti inoltre gli investitori impegnati a chiudere le posizioni corte sul biglietto verde prima del Giorno del Ringraziamento.

L'euro trova invece qualche supporto nelle parole del presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet che ha parlato ieri di una uscita dalle misure straordinarie "graduale e al momento opportuno". Tuttavia gli scambi sono attesi ridotti in vista delle festività.

"Con una settimana abbreviata dai giorni festivi, ci sono molti investitori che stanno chiudendo le posizioni corte", commenta un operatore giapponese di Societe Generale.

L'indice sul dollaro .DXY, un barometro del suo andamento contro le sei maggiori valute a livello globale, sale intorno alle 8,20 dello 0,37% a 75,361.

Il cambio euro/dollaro EUR= passa di mano a 1,4912/15, in calo dello 0,35% rispetto alla chiusura di ieri sera a New York, mentre dollaro/yen JPY= è in calo dello 0,37% a 88,67/69 da 88,97 di ieri sera. Euro/yen EURJPY= è a 132,16/18 da 133,15.

L'oro ha ritracciato questa mattina rispetto al netto rialzo di ieri che lo ha portato a superare area 1.170 dollari l'oncia. Intorno alle 8,20 scambia su 1.162,30/3,30 dollari l'oncia dalla chiusura a 1.165,85/6,65 dollari.

((Redazione Milano, Reuters Messaging: roberta.giaconi.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129743, milan.newsroom@news.reuters.com))

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano.

Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia