Forex, dollaro torna a correggere su nuovi massimi oro

SYDNEY, 23 novembre (Reuters) - Nelle ultime battute sulla piazza asiatica il biglietto verde torna a cedere terreno sulle principali controparti, euro in testa, di fronte all'ennesimo record nelle quotazioni dell'oro.

Negative per i corsi della valuta Usa anche le ultime dichiarazioni degli esponenti Fed, di cui gli operatori danno una lettura decisamente ribassista.

Poco dopo le 7,30 il cambio dell'euro/dollaro EUR= viaggia in rialzo di circa 0,5% sulla chiusura di venerdì sera a New York a quota 1,4927/29, mentre l'indice del dollaro sulle sei principali controparti commerciali .DXY arretra di 0,44% a 75,321. Sostanzialmente fermo sui livelli della chiusura precedente il cross del dollaro/yen JPY= in area 88,80, tra scambi particolarmente sottili a causa della pausa del mercato giapponese.

Gli operatori riferiscono che il dollaro ha tentato di proseguire il recupero della settimana scorsa innescato da acquisti di copertura, fallendo però il tentativo di fronte al nuovo picco dell'oro di 1.165,35 dollari l'oncia, che ha fatto partire le vendite da parte dei fondi sovrani asiatici.

Negativi per la divisa Usa anche i commenti del presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, che invita la banca centrale a estendere oltre il prevosto termine del primo trimestre 2010 il programma di acquisto delle obbligazioni garantite da mutui.

