Borsa Usa tonica grazie a finanziari ed energetici

NEW YORK (Reuters) - Wall Street viaggia in deciso rialzo, spinta da un ritrovato ottimismo degli investitori dopo il dato soprendente sugli ordini di beni durevoli.

Bene i finanziari, con Lehman Brothers che sale di quasi il 7%, affatto penalizzata dalla previsione di un analista di Morgan Stanley su svalutazioni per 3,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Gli investitori premiano la decisione, riferita dal Financial Times, di tenere in caldo tre gruppi di private equity nel caso in cui la banca d'affari opti per la cessione della divisione di asset management.