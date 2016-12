BORSA USA positiva, pesano tassi Cina, aiuta M&A

NEW YORK, 5 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street proseguono positivi sostenuti dall'attività M&A che compensa l'impatto negativo del rialzo dei tassi in Cina.

Texas Instruments TXN.N ha annunciato l'acquisizione di National Semiconductor (NSM.N: Quotazione ) per 6,5 miliardi di dollari, con un premio del 78% sui valori di borsa. National Semiconductor si adegua al prezzo di offerta, Texas Instruments sale dell'1,9%.

"Questi accordi evidenziano che nonostante l'aumento dei tassi in Cina e i numeri ISM, i prezzi sono ancora molto interessanti", dice Tim Courtney, responsabile investimenti di Burns Advisory Group a Oklahoma City. "Ecco perchè il mercato è stabile nonostante le cattive notizie".

La banca centrale cinese ha aumentato i tassi oggi per la quarta volta consecutiva da ottobre, alimentando i timori che i dati sull'inflazione previsti la prossima settimana si rivelino superiori alle previsioni.

A marzo l'indice Ism per il comparto non manifatturiero dell'economia statunitense è calato a quota 57,3 dal 59,7 registrato a febbraio, secondo i dati forniti dall'Institute for supply management.