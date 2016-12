BORSA USA in rialzo su trimestrali e M&A, in calo Intel

NEW YORK, 31 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in moderato rialzo, sostenuti da un mix di risultati trimestrali confortanti, attività di M&A e dati economici superiori alle attese.

L'umore degli investitori, però, non decolla, a causa dei timori per le proteste in Egitto, che invitano alla prudenza e a dirottare i flussi di denaro verso asset poco rischiosi.