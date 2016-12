BORSA USA debole, pesa delusione per utili blue chip

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Verso metà giornata la borsa Usa prosegue fiacca, penalizzata da alcuni risultati societari deludenti in attesa del discorso del presidente Barack Obama sullo stato dell'Unione.

Sul fronte macro, la fiducia dei consumatori a gennaio ha toccato i livelli più alti degli ultimi otto mesi, ma i prezzi delle case unifamiliari a novembre hanno registrato il quinto calo consecutivo. "Le notizie economiche sono miste e non sono un catalizzatore né in un senso né nell'altro", osserva Doug Roberts, di ChannelCapitalResearch.com. "E' come se la gente si facesse da parte in attesa di quello che dirà il presidente".