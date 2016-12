Borsa Usa procede incerta, pesano società legate ad acciaio

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano attorno alla parità, zavorrati dai ribassi delle società legate alle materie prime.

Pesanti alcuni big dell'acciaio, che hanno evidenziato risultati deludenti: US Steel Corp (X.N: Quotazione ) perde oltre il 4%, Ak Steel (AKS.N: Quotazione ) quasi il 5% e ArcelorMittal (MT.N: Quotazione ) quasi il 6%.

Fra gli altri titoli in evidenza, Regions Financial Corp (RF.N: Quotazione) lascia sul terreno quasi il 7% dopo la trimestrale, mentre Coach (+12% circa) viene premiata per i risultati.