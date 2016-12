Borsa Usa avanza grazie a solide trimestrali, debolezza dollaro

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - Risultati e outlook solidi dell'industria Usa e una flessione del dollaro hanno sollevato la piazza di Wall Street e le materie prime, con i titoli legati a materiali ed energia in testa.

Le banche tuttavia sono state meno brillanti, a causa dell'incertezza per i loro risultati e per il possibile obbligo di riacquisto di bond legati ai mutui. Il calo di oltre il 10% nelle richieste di mutui nel corso dell'ultima settimana hanno gravato sul settore.

"Le richieste di mutui potrebbero danneggiare [le banche] dato che fondamentalmente c'è un problema in quel settore e non ci sono molti acquirenti", ha detto Peter Jankovskis, funzionario capo per gli investimenti per Oakbrook Investments LLC a Lisle, Illinois, aggiungendo che la flessione del dollaro ha rafforzato le materie prime e ha sollevato i titoli collegati.