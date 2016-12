Wall Street - Stock to watch del 31 marzo

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in rialzo, indicando un avvio positivo a Wall Street dopo lo scivolone della vigilia.

Sul fronte macro due gli appuntamenti principali in agenda. Per il Pmi Chicago, in calendario per le 15,45 italiane, gli economisti interpellati da Reuters si aspettano una lettura di 34,5, in discesa rispetto al 35,2 di febbraio.