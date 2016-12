Borsa Usa consolida guadagni guidata da bancari, tecnologici

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - Wall Street consolida i guadagni, anche dopo i controversi dati macro arrivati nel pomeriggio dall'America - tra cui Pmi di Chicago, fiducia dei consumatori e indice Napm di New York.

Intorno alle 17 lo S&P 500 .SPX guadagna l'1,5% come il Dow Jones .DJI, mentre il Nasdaq 100 NDc1 mette a segno un +2%. Gli indici sono sulla buona strada per guadagnare la palma di miglior mese in sei anni.