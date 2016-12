BORSA USA in recupero su dati economia, ma alta volatilità

NEW YORK, 31 luglio (Reuters) - Wall Street appare in recupero dopo i primi scambi, con gli indici in territorio positivo dopo l'apertura incerta.

Il barometro del business dell'Institute for Supply Management di Chicago è salito a 43,4 in giugno, da un valore precedente di 39,9 e contro un'aspettativa di 43,0. Un valore pari a 50 indicherebbe che l'economia è passata dalla fase recessiva a quella espansiva.

Tra i finanziari si distingue MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (MTU.N: Quotazione), a +6,5% dopo che la banca ha dichiarato di avere chiuso il trimestre in positivo, il primo in attivo degli ultimi tre. Sale del 4,5% FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS, dopo un secondo trimestre particolarmente solido. Continua...