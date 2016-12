BORSA USA positiva ma lima rialzi su bancarotta Chrysler

NEW YORK, 30 aprile (Reuters) - Indici in rialzo a Wall Street sostenuti da risultati trimestrali migliori del previsto comunicati da società come DOW CHEMICAL (DOW.N: Quotazione) oltre che dall'inatteso calo nelle nuove richieste di sussidio. Dow Jones e S&P 500 tuttavia limano i rialzi all'1% dopo l'annuncio dell'imminente bancaratta di Chrysler. Il presidente Usa Barack Obama ha ufficializzato l'accordo tra Fiat FIA.MI e Chrysler, che accederà immediatamente alla procedura Chapter 11.