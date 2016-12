BORSA USA, Nasdaq sale del 2,01%, Dow Jones +1,86% e S&P +2,14%

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Wall Street sale di oltre il 2 punti percentuali sostenuta da risultati societari migliori delle attese. Aiuta i listini anche il dato relativo alla disoccupazione Usa che nella settimana ha mostrato una leggera flessione, mentre la media mobile a 4 settimane delle richieste di nuovi sussidi ha toccato il minimo da fine gennaio.

Tra i titoli in evidenza General Electric (GE.N: Quotazione ) avanza di oltre l'8%, miglior titolo del Dow, dopo che Goldman Sachs ha ritoccato a "buy" il giudizio sul titolo. Il titolo è anche sostenuto dalla possibilità che il regolatore Usa decida di non imporre lo spin-off del ramo finaziario GE Capital.

Vola di oltre il 10% Motorola MOT.N che ha concluso in attivo il secondo trimestre 2009, mentre i conti erano in rosso nello stesso periodo del 2008. Il risultato è stato raggiunto grazie alla razionalizzazione dei costi e a vendite di telefonini migliori delle attese.

Tra i titoli che hanno annunciato i propri risulatti oggi, Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione) cede l'1,42% dopo l'annuncio di un calo più marcato rispetto alle attese dovuto principalmente ai prezzi del greggio in flessione rispetto ad un anno fa e alla contrazione della domanda mondiale per via della crisi.