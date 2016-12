Wall Street prosegue in netto calo, pesanti tech, Procter&Gamble

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - Wall Street prosegue in netto calo, dopo i guadagni degli ultimi giorni: bersagliati dalle vendite soprattutto i tecnologici ma anche Procter & Gamble (PG.N: Quotazione ), che dopo i risultati cede il 5%.

Perdita analoga per Caterpillar (CAT.N: Quotazione ), che si vede costretta a licenziare altre 2.110 persone, oltre alle 20.000 già allertate lunedì.

Bene in controtrend Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) che resiste a +2% nonostante utili netti in calo del 33% nel quarto trimestre.

Lettera anche per Genentech DNA.N, dopo che Roche ROG.VX ha abbassato l'offerta per le azioni che ancora non possiede; S&P Equity ha tagliato a HOLD da BUY il giudizio sul titolo.