Wall Street - Stocks to watch del 30 settembre

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in discreto rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo aver analizzato la serie di dati macroeconomici in calendario. L'agenda prevede l'indagine Adp sull'occupazione nel settore privato di settembre: le attese sono per una perdita di 210.000 posti di lavoro, rispetto ai -298.000 del mese precedente.

Riflettori puntati anche sul dato definitivo del Pil nel secondo trimestre, visto in calo dell'1,2%. Con il prodotto interno lordo verranno pubblicati il deflatore implicito, stimato invariato, le vendite finali, previste in rialzo dello 0,4%, e l'indice Pce dell'inflazione (+2% la stima del dato core e +1,3% quella del dato generale).

Il fitto calendario di indicatori macroeconomici è completato dagli utili delle imprese nel secondo trimestre, stimati in crescita del 3%, e dall'indice Pmi Chicago di settembre, visto salire a 52 da 50.

Attesa per il discorso che, a Chicago, terrà Ken Feinberg, l'uomo a cui la Casa Bianca ha affidato il compito di rivedere le politiche di remunerazione dei manager, in particolare dei banchieri; si prevedono dettagli sulle intenzioni del governo Usa per evitare gli eccessi del passato.