Wall Street - Stock to watch del 30 marzo

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, sui timori per il settore auto dopo che l'amministrazione Usa ha respinto i piani di ristrutturazione di General Motors (GM.N: Quotazione) e Chrysler.

Alle ore 14 italiane i futures sullo S&P 500 SPc1 perdono il 2,39% a 796,60, quelli sul Dow Jones DJc1 il 2,32% a 7.582, su Nasdaq 100 NDc1 il 2% a 1.230,75.

"Lo spettro della bancarotta di GM e Chrysler è più che sufficiente a spingere gli investitori a prendere beneficio dopo i recenti rialzi. Ma non penso che Washington lascerà fallire i produttori di auto", dice Christian Jimenez, presidente di Imene Investment a Parigi.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel preborsa GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) perde il 18% a 2,97 dollari, FORD MOTOR CO (F.N: Quotazione) l'1,8% a 2,79 dollari, dopo il no della Casa Bianca al piano presentato da GM e Chrysler. Il governo ha garantito che finanzierà solo 60 giorni di attività di GM, in attesa di un nuovo piano.

* CITIGROUP (C.N: Quotazione) -7,3% a 2,43 dollari, BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) -7,4% a 6,80 dollari, JPMORGAN CHASE (JPM.N: Quotazione) -4,3% a 26,23 dollari, dopo che la Spagna è stata costretta a realizzare il primo salvataggio bancario dall'inizio della crisi e mentre Germania e Gran Bretagna si sono mosse per sostenere il sistema.

* MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) - Richard Bove, analista di Rochdale Securities, ha iniziato la copertura della banca con "hold" e un prezzo obiettivo a 28 dollari. Bove ha scritto che Morgan Stanley potrebbe approfittare del recente aumento dei prezzi delle azioni per emettere nuovo capitale e che l'offerta sarà realizzata con il prezzo per azione si avvicina di più al book value o al livello di 28 dollari.