Borsa Usa flette su dato fiducia ma trim2 verso chiusura rialzo

NEW YORK, 30 giugno (Reuters) - Appesantito da un inatteso calo dell'indice di fiducia dei consumatori che semina timori circa l'andamento della spesa, l'azionario Usa corregge nell'ultimo giorno di un trimestre comunque avviato a conclusione positiva per la prima volta in quasi due anni.

"Negli ultimi giorni il mercato potrebbe essersi fatto un po' prendere la mano", commenta David Resler, capoeconomista di Nomura Securities International a New York. "Questo per l'azionario è un monito sul fatto che le riprese economiche tipicamente procedono a singhiozzo e questo movimento della fiducia dei consumatori indica che di qui in avanti non è tutto rose e fiori", aggiunge.