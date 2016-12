BORSA USA passa in positivo, bene Cisco, corre Nike

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street invertono il senso di marcia e passano in territorio positivo.

Fra i titoli in evidenza, Cit Group (CIT.N: Quotazione ) crolla del 35% circa sulle indiscrezioni riguardanti un piano per cedere il controllo del gruppo agli obbligazionisti.

Balzo dell'8% circa per Nike (NKE.N: Quotazione ), premiata per i risultati trimestrali oltre le attese, che hanno indotto Goldman Sachs ad alzare il rating a "buy" da "neutral".

Ameriprise Financial (AMP.N: Quotazione) sale del 14% circa dopo aver acquistato il business dell'asset management a lungo termine di Bank of America (BAC.N: Quotazione), in calo dello 0,5% circa, per un miliardo di dollari.