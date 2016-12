Wall Street - Stocks to watch del 30 settembre

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari americani tentano un rimbalzo dopo il tonfo di ieri seguito alla bocciatura del piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari proposto dal Tesoro Usa.

Ieri il Dow Jones .DJI ha segnato il peggior calo assoluto di sempre in una sola seduta perdendo 777,68 punti (-7% in termini percentuali). Non è andata meglio a Nasdaq .IXIC (-9,14%) e all'S&P 500 .SPX (-8,73%).