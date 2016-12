BORSA USA in netto calo su timori ripresa, giù Citi e Cisco

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in caduta libera, affossati dai timori sulla solidità della ripresa economica.

Il listino di New York risente, in particolare, del calo di Citigroup (C.N: Quotazione), che lascia sul terreno circa il 5% sulle parole dell'analista Mike Mayo, che lavora per Calyon. Intervistato dalla Cnbc, Mayo ha detto di attendersi svalutazioni per 10 miliardi di dollari nel quarto trimestre.