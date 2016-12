BORSA USA prosegue rialzo su trimestrali, ottimismo ripresa

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Wall Street prosegue a passo sostenuto anche dopo l'asta record del Tesoro Usa dei titoli a 7 anni per 28 miliardi di dollari che ha riscosso molto interesse tra gli investitori.

Il rally odierno dell'azionario statunitense trova origine dai risultati societari migliori delle attese e dal calo dei disoccupati che ricevono i sussidi, nuovi segnali che hanno rinvigorito le speranze per la ripresa dell'economia.

In generale tutti i settori stanno beneficiando del tono positivo del mercato ma in particolare modo sono sostenuti quei comparti più sensibili all'andamento dell'economia come i materiali di base il cui indice S&P .GSPM balza del 4% circa.