BORSA USA cede dopo dato beni durevoli, calo prezzo commodities

NEW YORK, 29 luglio (Reuters) - Soffrono gli indici a Wall Street, con la borsa americana indebolita da un calo oltre le attese degli ordini di beni durevoli a giugno, pari a -2,5%.

Accanto al dato sui beni durevoli, che getta un'ombra sulla fiducia in una prossima ripresa economica, a inquietare gli operatori sono le brutte notizie arrivate da oriente, con l'equity cinese che ha chiuso in forte caduta, e il deciso calo dei prezzi di varie commodities, tra cui il greggio che perde fino 4 dollari al barile dopo i dati dell'Eia, che mostrano scorte in accumulo contro le previsioni.