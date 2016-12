Wall Street - Stocks to watch del 29 maggio

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

E' probabile, però, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione della raffica di indicatori macroeconomici prevista per oggi.

L'agenda contempla la seconda stima sul Pil Usa nel primo trimestre, che dovrebbe evidenziare un calo del 5,5% dopo la flessione del 6,1% precedente. Il deflatore implicito è visto in rialzo del 2,9%, mentre le vendite finali sono stimate -3,2%. Attesa per l'indice dei prezzi Pce, barometro dell'andamento dell'inflazione monitorato con attenzione dalla Fed: l'indice generale è visto -1%, mentre la componente core dell'indice Pce è stimata in crescita dell'1,5%.

In calendario il dato sugli utili delle imprese nel primo trimestre, visto in calo del 7% da -10,7% degli ultimi tre mesi 2008, l'indice Pmi Chicago maggio, che dovrebbe salire a 42 da 40,1, e l'indice Reuters-Università del Michigan di maggio sulla fiducia dei consumatori, stimato in crescita a 68 da 65,1.

Attorno alle 13,10 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale di 7,70 punti (+0,85%), il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza di 10,75 punti (+0,76%) e il contratto a giugno guadagna 63 punti (+0,75%).

I titoli in evidenza oggi:

* TIFFANY (TIF.N: Quotazione) ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 20 cent, un cent meno delle attese, e vendite in calo del 22%. Il gruppo attivo nella gioielleria ha confermato la previsione di un utile per azione 2009 compreso fra 1,50 e 1,60 dollari, contro una stima Reuters di 1,57 dollari.

* L'amministrazione Obama prevede che la procedura fallimentare di GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) si protrarrà per almeno 60-90 giorni. Fiat FIA.MI ha fatto sapere che rimane interessata a Opel, che fa capo a Gm, ma non è disposta a modificare ulteriormente il piano e non partecipa al tavolo del governo tedesco di oggi.